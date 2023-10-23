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«Просто поднял юбку»: Акула обвинила Губина в домогательствах

Певица Акула рассказала, что Андрей Губин домогался ее

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Акула (настоящее имя Оксана Почепа) обвинила поп-исполнителя Андрея Губина в домогательствах. Об этом сообщает «Российская газета».

Об этом она рассказала в документальном фильме Муз-ТВ «Привет, Андрей! Губин возвращается», премьера которого состоялась 21 октября.

«Он подошел ко мне сзади и просто поднял юбку. Он попытался со мной таким образом познакомиться», — призналась она, добавив, что с ней так поступать не надо.

Оксана Почепа была солисткой группы «Малолетка». В 2001-м выпустила дебютный альбом «Кислотный DJ» под псевдонимом «Акула».

Накануне вторая женщина выступила с обвинениями в сексуальном насилии против номинированного на «Оскар» и обладателя «Грэмми» композитора Дэнни Эльфмана.

В документах, поданных в четверг в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинитель, 47-летняя женщина из Мэриленда по имени Джейн Доу XX (такое имя присваивается, когда истец анонимен), утверждает, что Эльфман подвергал ее сексуальному насилию с 1997 по 2002 год.

Ранее зрители ушли с концерта популярного комика из-за слов о войне в Израиле.

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