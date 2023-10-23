«Вражеская платформа»: представитель Лепса о взломе на Spotify

Представитель российского исполнителя Григория Лепса заверил, что артисту неинтересен взлом его аккаунта на стриминговой платформе Spotify. Его цитирует «Подъем».

«Понятия не имею, о чем вы говорите. И Spotify нам совершенно не интересен, это вражеская платформа, мы на своих. Поэтому вообще не интересно, что происходит», — сказал он.

Пресс-секретарь Олега Газманова, аккаунт которого также оказался взломан, отметил, что представители музыканта сейчас разбираются в ситуации.

«Работа ведется. Насчет взлома разбираемся», — сказал представитель звезды.

23 октября на страницах артистов вместо фотографий самих музыкантов появились селфи львовского рэпера Clonnex (настоящее имя Северин Наконечный) с проукраинским лозунгом и скриншоты из популярной компьютерной игры.

Позже хакеры объяснили, что также пытались взломать аккаунт певца SHAMAN и получили доступ к страницам Хабиба и Galibri & Mavik.

Ранее Валерий Меладзе ответил на слухи о разводе брата с Брежневой.