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«Вражеская платформа»: представитель Лепса о взломе на Spotify

Представитель Лепса заявил, что исполнителю неинтересен его взлом на Spotify

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Представитель российского исполнителя Григория Лепса заверил, что артисту неинтересен взлом его аккаунта на стриминговой платформе Spotify. Его цитирует «Подъем».

«Понятия не имею, о чем вы говорите. И Spotify нам совершенно не интересен, это вражеская платформа, мы на своих. Поэтому вообще не интересно, что происходит», — сказал он.

Пресс-секретарь Олега Газманова, аккаунт которого также оказался взломан, отметил, что представители музыканта сейчас разбираются в ситуации.

«Работа ведется. Насчет взлома разбираемся», — сказал представитель звезды.

23 октября на страницах артистов вместо фотографий самих музыкантов появились селфи львовского рэпера Clonnex (настоящее имя Северин Наконечный) с проукраинским лозунгом и скриншоты из популярной компьютерной игры.

Позже хакеры объяснили, что также пытались взломать аккаунт певца SHAMAN и получили доступ к страницам Хабиба и Galibri & Mavik.

Ранее Валерий Меладзе ответил на слухи о разводе брата с Брежневой.

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