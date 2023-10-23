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Зрители ушли с концерта популярного комика из-за слов о войне в Израиле

Зрители покинули шоу комика Шаппелла, раскритиковавшего Израиль

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Global Look Press

Некоторые зрители ушли с концерта популярного комика Дэйва Шаппелла из-за слов о войне в Израиле. Об этом сообщает Page Six.

Во время шоу в Бостоне (Массачусетс, США) Шаппелл обвинил Израиль в уничтожении мирных жителей Газы и раскритиковал власти страны за отключение подачи воды в Газу.

Кроме того, выразил мнение он, студентам не должны отказывать в работе из-за поддержки Палестины.

В ответ некоторые зрители стали предлагать ему заткнуться и начали кричать «Свободу Палестине». Другие стали выкрикивать осуждения в адрес ХАМАС.

«Аудитория приветствовала Шапелла во время его тирады. Это было отвратительно. Я повернулся к детям и жене и сказал: «Думаю, нам пора», — написал у себя в на странице в социальной сети X (ранее Twitter) один из посетителей шоу.

На фоне атаки ХАМАС на Израиль и ответной военной операции ЦАХАЛ против сектора Газа в городах Европы и других частей света проходят демонстрации сторонников как Израиля, так и Палестины. Проарабские митинги выходят гораздо масштабнее израильских. В США полиция усилила свое присутствие в еврейских и мусульманских кварталах, рассказала «Газета.Ru».

Ранее спонсоры вузов США стали отказывать в помощи из-за реакции заведений на ситуацию в Израиле.

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