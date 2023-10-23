Земфира* выразила тоску по Ренате Литвиновой в социальных сетях

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) выразила тоску по бывшей подруге, актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой, в социальных сетях. Певица отметила ее в соцсети под первым исполнением одной из своих песен.

Подписчики отметили, что Литвинова никак не отреагировала на это в комментариях.

Ранее представительницы шоубизнеса отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки.

Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.

25 сентября сообщалось, что Земфира и Литвинова живут отдельно друг от друга в Париже. Инсайдер отметил, что именно исполнительница решила начать жить в одиночестве.

Ранее была названа причина ссоры Земфиры* и Ренаты Литвиновой.