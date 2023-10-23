Вдова Шатунова объяснила, почему не вышла на сцену на концерте его памяти

Светлана, вдова Юрия Шатунова, призналась, что не смогла набраться решимости и выйти перед зрителями на концерте, посвященном 50-летию певца. Она подготовила речь для этого мероприятия.

Концерт состоялся 17 октября в CROCUS CITY HALL в Москве, на сцену вышли дети Юрия Шатунова — дочь Эстелла и сын Дэннис, а также все места в зале были заняты.

В официальном Telegram-канале Юрия Шатунова Светлана написала: «Мы все были впечатлены концертом, эмоции зашкаливают! К сожалению, я не смогла выйти и сказать это со сцены, хотя у меня была подготовленная речь. Надеюсь на ваше понимание и прекращение споров по этому поводу».

Она также поблагодарила артистов, принявших участие в концерте, и зрителей, которые приехали со всех уголков России, чтобы почтить память ее мужа. Светлана отметила, что на концерте царила незабываемая и невероятная атмосфера.

Также сообщалось, что на концерт «Здесь был Юра!» с участием множества звезд российской эстрады приехала семья артиста из Германии: жена Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Ведущий мероприятия Андрей Малахов отказался упоминать имя экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

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