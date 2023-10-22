Анна Asti делала укол адреналина после трех сольников в Москве

Певица Анна Asti призналась, что сделала себе укол адреналина на концерте в Москве. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам певицы, все три дня выступлений в Москве с ней находился врач, который делал ей капельницы и прочее. Однако в последний день ему пришлось уехать раньше, поэтому певице и ее команде пришлось справляться уколами адреналина.

«Со мной был врач, он мне запрещает вливать адреналин, потому что у меня страдают связки. Но сегодня он уезжает, [...] а я выбегаю: «Коли!» — вспомнила исполнительница.

Анна Asti провела подряд три концерта, которые посетили больше 25 тысяч человек. На них певица исполнила программу двух альбомов.

«Вы видите красивую картинку, но это огромный труд. В моменте мне хотелось плакать», — призналась артистка.

Недавно сообщалось, что Asti станет Барби в ремейке «Иван Васильевич меняет профессию». Певица рассказала, что в картине она споет в образе известной куклы. По словам звезды, ее сцена представляет собой «большой классный клип».

Ранее стало известно, что певицу Распутину в «Суперстар» заменят Королевой из-за скандалов.