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Ольга Серябкина вышла на сцену вместе с взволнованными детьми Шатунова

Певица Ольга Серябкина поддержала детей Шатунова на трибьют-концерте

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ольга Серябкина поддержала детей экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова на трибьют-концерте, посвященном памяти исполнителя. Об этом сообщает «Русская теленеделя».

По данным издания, дети Шатунова, Дэннис и Эстелла, вышли на сцену взволнованными, однако Серябкина помогла им перед выходом и сопроводила во время него. Позднее исполнительница похвалила Эстеллу, назвав девочку «молодцом».

«Я же говорила тебе, не волнуйся, все будет хорошо!» — отметила певица.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнили хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетили друзья и близкие музыканта, которые поделились историями из его жизни.

Недавно сообщалось, что фанаты раскритиковали кавер на песню «Седая ночь» от SHAMAN.

«Я была на концерте с начала и до конца. Что-то мне понравилось, но в основном мне не понравилось. Потому что в своей манере перепевают, и мне не понравилось, как перепевали Буланова и SHAMAN», — заявила слушательница Светлана Добротенко.

Ранее певица Вероника Сыромля стала победительницей шоу «Голос. Уже не дети».

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