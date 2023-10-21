Из пустующего замка Пугачевой и Галкина услышали детский плач

В замке, пустующем после отъезда шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и его супруги певицы Аллы Пугачевой из России, после долгого перерыва появились люди. Об этом сообщает «АиФ».

Корреспондент издания посетила деревню Грязь, где находился замок и услышала из-за забора вокруг замка звуки, говорящие о человеческой жизнедеятельности — плач ребенка, шаги, работу большого механизма.

Соседи уточнили, что за домом ухаживает персонал, который все это время убирает территорию и стрижет газоны.

«Особо увеличившейся активности не видим. Однако мы стали замечать, что в замке по вечерам горит свет. Раньше не горел, раньше был обитаем только домик для прислуги», — рассказали соседи.

В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Накануне Галкин отправился из Израиля, где сейчас идет война, в гастрольный тур.

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