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Мерил Стрип рассталась с мужем, за которого вышла 45 лет назад

Page Six: актриса Мерил Стрип рассталась с мужем Гаммером еще шесть лет назад

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Lisa O'Connor/Global Look Press

Актриса Мерил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, за которого вышла 45 лет назад. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на официального представителя звезды.

По словам спикера, 74-летняя актриса и 76-летний скульптор расстались еще шесть лет назад.

«Дон Гаммер и Мерил Стрип не вместе уже более шести лет. Они всегда будут заботиться друг о друге, но выбрали жить разными жизнями», — пояснил он.

Известно, что уже после расставания, в 2018 году, Гаммер и Стрип посещали вместе церемонию вручения премии «Оскар».

У пары четверо детей — Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков.

Причина расставания актрисы и скульптора не разглашается.

Накануне жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит заявила, что рассталась с ним семь лет назад.

«Мы все еще разбираемся с нашими отношениями. Очень тяжело трудимся над ними вместе. Глубоко любим друг друга и собираемся понять, как этот брак сможет работать», — призналась 52-летняя актриса и певица.

Ранее актриса Яна Троянова призналась, что не общается со снявшей ее в «Кококо» Авдотьей (Дуней) Смирновой.

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