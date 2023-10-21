Крымчанка рассказала о планах после победы в шоу «Голос. Уже не дети»

Молодая севастопольская певица Вероника Сыромля рассказала о своих планах после победы в шоу «Голос. Уже не дети». 19-летнюю крымчанку цитирует kp.ru.

«Я невероятно счастлива, что участвовала в таком замечательном проекте. Для меня это что-то новое. Благодаря Егору Криду и его команде открыла себя совершенно с неожиданной стороны, я благодарю всех зрителей, которые голосовали за меня», — сказала она.

По словам Сыромли, она испытывает прилив адреналина, радость и счастье от того, что все получилось, как и задумывалось.

«Дальше — больше. Хочется выступать. Сейчас я учусь в институте. Планов много, обо всем рассказывать не буду — сами все увидите. Хочется творить, создавать музыку и двигаться дальше», — пообещала певица, что займется новыми проектами.

Вероника Сыромля победила в зрительском голосовании во время эфира 20 октября, набрав 41,2% голосов.

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