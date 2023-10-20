Виторгана заметили на свидании с 23-летней девушкой

Российского актера Максима Виторгана заметили на свидании с 23-летней выпускницей МГИМО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным авторов канала, девушка, которая младше 51-летнего актера на 28 лет, отправилась на прогулку с Виторганом после спектакля в театре «Квартет», где он играет главную роль.

Утверждается, что девушка родилась в Кургане, получила образование по специальности «Политическая психология и конфликтология», преподает английский язык дошкольникам.

Накануне стало известно, что актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид, замеченных вместе на свидании, познакомила экс-избранница артиста — модель Ирина Шейк.

«Ирина и общие друзья по индустрии представили Джиджи Куперу», — объяснил инсайдер.

По словам источника, неизвестно, насколько романтические отношения у актера с его новой подругой, однако он и Джиджи обсуждают своих дочерей.

Ранее певица Бритни Спирс рассказала о страстном романе с Колином Фарреллом.