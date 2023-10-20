Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Виторгана заметили на свидании с 23-летней девушкой

Shot: актер Виторган сходил на свидание с 23-летней выпускницей МГИМО

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российского актера Максима Виторгана заметили на свидании с 23-летней выпускницей МГИМО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным авторов канала, девушка, которая младше 51-летнего актера на 28 лет, отправилась на прогулку с Виторганом после спектакля в театре «Квартет», где он играет главную роль.

Утверждается, что девушка родилась в Кургане, получила образование по специальности «Политическая психология и конфликтология», преподает английский язык дошкольникам.

Накануне стало известно, что актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид, замеченных вместе на свидании, познакомила экс-избранница артиста — модель Ирина Шейк.

«Ирина и общие друзья по индустрии представили Джиджи Куперу», — объяснил инсайдер.

По словам источника, неизвестно, насколько романтические отношения у актера с его новой подругой, однако он и Джиджи обсуждают своих дочерей.

Ранее певица Бритни Спирс рассказала о страстном романе с Колином Фарреллом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий