Анастасия Ивлеева купила квартиру

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева приобрела квартиру. Об этом она рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

По словам Ивлеевой, покупка была завершена несколько дней назад.

Где именно и какую недвижимость приобрела звезда, неизвестно.

Кроме того, Ивлеева рассказала о спонтанной туристической поездке в Санкт-Петербург, после которой она готова активно работать вплоть до Нового года.

Накануне Ивлеева дебютировала как певица. Телеведущая не в первый раз показывает свои вокальные таланты. Еще в 2018 году девушка призналась, что очень любит петь, «однако петь ее не любит». В том же 2018-м Ивлеева опубликовала трек «15 сантиметров», в который вошли отрывки из ее интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

29 сентября сообщалось, что на Ивлееву подали в суд за мат и эстетический дискомфорт. 38-летняя жительница Челябинска по имени Мария посмотрела 84 ролика Ивлеевой и осталась недовольна большим количеством мата и жаргонизмов. Она решила потребовать с блогерши миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее избивавших прохожих треш-блогеров отправили под стражу.