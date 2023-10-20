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Избивавших прохожих треш-блогеров отправили под стражу

В Петербурге отправили под стражу треш-блогеров, которые избивали прохожих

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге отправили под стражу треш-блогеров, которые избивали случайных прохожих, снимали свои действия на камеру и выкладывали видео в сеть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов по городу.

Одному из арестованных, не признавшему свою вину несовершеннолетнему Эмилю Х., предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд также поместил в СИЗО его родного брата.

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу другого участника банды — Сеймура М., который подозревается в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства. Обвинение ему пока не предъявлялось, он будет находиться в СИЗО до 17 декабря.

Еще пятерых предполагаемых участников избиений поместили накануне под административный арест, а двух несовершеннолетних подозреваемых суд отправил в центр временного содержания в связи с нарушением миграционного законодательства.

Известно, что группа подростков провоцировала людей у метро и ресторанов, людей избивали, записывали это на камеру и выкладывали видео в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Полицейские задержали четверых иностранных граждан в возрасте от 16 до 18 лет. У них есть паспорта Азербайджана. Также задержан еще один 18-летний петербуржец.

Ранее Бритни Спирс рассказала о романе с Колином Фарреллом.

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