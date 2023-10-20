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Михаил Ефремов пытается отобрать квартиру, которую дядя завещал другим

Shot: Ефремов пытается отобрать квартиру, завещанную его дядей сиделкам

Актер Михаил Ефремов претендует на квартиру, которую его дядя Александр Покровский завещал ухаживающей за ним на протяжении 19 лет семье Громовых. Об этом сообщает Shot.

Издание подчеркивает, что у Покровского было в собственности две квартиры: 5-комнатная на Тверской, которую он оставил Ефремову, и 3-комнатная на Олимпийском проспекте — Громовым. Супруга Покровского Нина переписала 1/2 часть своей квартиры на семью помощников, а Александр не стал этого делать.

По данным Shot, Покровский доверился Ефремову, который заявил, что не станет претендовать на недвижимость. Однако когда Покровских не стало, Ефремов вступил в права наследования. Семья Громовых боится, что Ефремовы подселят к ним соседей, чтобы превратить «их жизнь в ад».

Недавно сообщалось, что дядя актера Михаила Ефремова Александр Покровский завещал свое состояние семье водителя Сергея Захарова. 16 октября адвокатское бюро Москвы получило письмо от концертмейстера Александра Покровского, которого не стало полгода назад. В нем также человек, представляющийся дядей Михаила Ефремова, обвиняет артиста в давлении: якобы тот ранее заставил родственника вписать себя в завещание на квартиру.

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что ФНС проверяет бизнес Лаймы Вайкуле в России.

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