Дочь Леонида Гайдая попала в больницу с желчнокаменной болезнью

Дочь режиссера Леонида Гайдая Оксана госпитализирована в хирургическое отделение одной из московских клиник с желчнокаменной болезнью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина находится в одноместной палате, ей предстоит операция. По данным издания, врачи планируют выписать 67-летнюю Гайдай уже через несколько дней. Другие детали состояния дочери создателя «Бриллиантовой руки» не сообщаются.

Оксана Гайдай — единственная дочь советского и российского кинематографиста, которая появилась в браке Гайдая с Заслуженной артисткой РФ Ниной Гребешковой. Супруги прожили вместе 40 лет.

Женщина родилась в 1957 году, она работает экономистом. В возрасте пяти лет Гайдай снялась в короткометражном фильме «В пути» вместе со своей семьей, однако не стала идти по стопам родителей. В университете Гайдай познакомилась со своим мужем, а по окончании вуза пару распределили в Малайзию. Там у Гайдай родилась дочь Ольга Худякова, которая также сыграла эпизодическую роль в фильме своего деда «Частный детектив, или операция «Кооперация».

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