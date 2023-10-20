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Сборы якутского кино превысили исторический максимум

Якутское кино собрало 80 млн рублей в этом году, установив рекорд

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Сайдам Барыл

Якутский кинематограф с начала текущего года собрал 80 миллионов рублей, превысив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС.

«С января фильмы республиканских режиссеров в кинотеатрах посмотрели уже более 250 тысяч зрителей», — подчеркнули агентству в пресс-службе правительства Якутии.

Лидером среди якутских лент стал «Айта» режиссера Степана Бурнашева, который заработал 26 миллионов рублей. На втором месте — мелодрама «Лоокуут уонна Ньургуhун» Константина Тимофеева. Она собрала 20 миллионов рублей.

ТАСС подчеркивает, что Якутия замыкает тройку лидеров по производству и выпуску фильмов после Москвы и Санкт-Петербурга. К 2026 году в Якутске планируют построить многофункциональный кинопавильон, который станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла.

В 2022-м якутские ленты заработали 79 миллионов рублей.

Недавно самый кассовый в истории якутский фильм «Айта» пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров после требования Роскомнадзора, выявившего в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Позднее за фильм вступились глава региона и представители якутского парламента.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) покинул Израиль.

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