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Фанаты раскритиковали кавер на песню «Седая ночь» от SHAMAN

Зрители концерта памяти Шатунова раскритиковали выступление SHAMAN

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Слушатели трибьют-концерта памяти Юрия Шатунова раскритиковали российских артистов, перепевших композиции солиста «Ласкового мая», за неточное следование оригиналу. Об этом сообщает msk1.ru.

«Я была на концерте с начала и до конца. Что-то мне понравилось, но в основном мне не понравилось. Потому что в своей манере перепевают, и мне не понравилось, как перепевали Буланова и SHAMAN», — заявила слушательница Светлана Добротенко.

Женщину называют многолетней поклонницей Шатунова. Она приехала из Санкт-Петербурга в Москву ради концерта и даже опоздала на обратный поезд.

Другая фанатка призналась, что ей не понравилось выступление SHAMAN на мероприятии, так как артист никогда не знал звезду.

«Не пригласили сюда тех ребят, которые его знали. Ни [Сергея] Серкова, никого не пригласили», — отметила она.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнили хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетили друзья и близкие музыканта, которые поделились историями из его жизни.

Ранее SHAMAN рассказал, как попросил у Шатунова разрешения петь его песни.

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