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Стало известно имя нового возлюбленного Виктории Бони

Super.ru: новый возлюбленный блогерши Виктории Бони на 13 лет младше нее

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новым возлюбленным 43-летней блогерши Виктории Бони стал предприниматель Руслан Гасанов, которому 30 лет. Это выяснило издание Super.ru.

При этом Боня не подписана на Гасанова в соцсетях, однако постоянно ставит лайки под его постами.

Мужчина вырос в Якутии, потом уехал в Новосибирск, а сейчас много времени проводит в ОАЭ и ездит по миру в целом. Он был гендиректором ООО «Souldaut Media», которое ликвидировали через год после открытия. Эта компания занималась разработкой компьютерного обеспечения. Сейчас Гасанов владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai».

В 2018 году предприниматель женился на девушке по имени Таисия Василешникова, а еще весной 2022-го пара отдыхала вместе на Бали. Сейчас супруги не подписаны друг на друга в соцсетях и неизвестно, разведены ли они официально.

Недавно Виктория Боня показала «папика», который привез ее на Мальдивы. Блогер сообщила подписчикам, что ее пригласили на Мальдивы, и попросила аудиторию отгадать, кто. Многие сразу предположили, что Виктория летит в путешествие за счет «папика», однако звезда опровергла эти домыслы. По словам знаменитости, она не нуждается в материальной помощи от мужчин.

Модель не скрывает, что у нее есть любимый человек, который избегает публичности, поэтому она не показывает его. Пара расставалась на некоторое время, но потом вновь воссоединилась.

Ранее стала известна причина развода Меладзе и Брежневой.

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