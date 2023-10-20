Еще одна женщина обвинила композитора Дэнни Эльфмана в сексуальном насилии

Вторая женщина выступила с обвинениями в сексуальном насилии против номинированного на «Оскар» и обладателя «Грэмми» композитора Дэнни Эльфмана. Об этом пишет The Hollywood reporter.

В документах, поданных в четверг в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинитель, 47-летняя женщина из Мэриленда по имени Джейн Доу XX (такое имя присваивается, когда истец анонимен), утверждает, что Эльфман подвергал ее сексуальному насилию с 1997 по 2002 год. Она подает в суд на Эльфмана и его компанию Musica de la Muerta — за сексуальное насилие, гендерное насилие, умышленное причинение эмоционального страдания, сексуальные домогательства и халатность.

Представитель Дэнни Эльфмана заявил: «Обвинения в неправомерном поведении, выдвинутые против г-на Эльфмана, необоснованны и абсурдны. Его команда юристов оценивает все варианты, и он будет энергично защищать его в суде».

В заявлении говорится, истец встретила Эльфмана на вечеринке в апреле 1997 года, когда она была 21-летней студенткой Нью-Йоркской киноакадемии, а Эльфману было 47 лет, и он начал приглашать ее на отраслевые мероприятия, спрашивая ее мнение о фильмах и музыке. Мужчина, по словам истца, относился к ней как к «консультанту и протеже».

В течение следующих пяти лет, когда истец и Эльфман оставались наедине, произошли случаи домогательств. Так, в один момент Эльфман «снял всю свою одежду, пока не остался полностью обнаженным, и ходил обнаженным перед истцом, показывая свои гениталии. Он заявил девушке. что это единственный способ работать и быть творческим и успешным».

Из-за высокого положения Эльфмана в индустрии развлечений истец чувствовала, что «у нее не было другого выбора, кроме как всегда подчиняться его просьбам, и истец считала, что это было условием продолжения их деловых отношений».

Эльфман привел Джейн Доу XX на сборы актеров и съемочной группы фильма «Умница Уилл Хантинг» и сеанс озвучивания в Sony, а в 1998 году пригласил ее погостить у него дома в каньоне Топанга (Калифорния) на несколько недель, пока она подыщет себе собственную квартиру в Лос-Анжелесе.

Истец утверждает, что иногда она спала в одной кровати с Эльфманом, «никогда не снимая одежды, часто спала поверх постельного белья», в то время как Эльфман спал обнаженным рядом с ней. Примерно в 2002 году, по ее словам, Эльфман сказал ей: «Каждый раз, когда ты спала рядом со мной, я мастурбировал рядом с тобой». После этого истец прекратила отношения с Эльфманом.

Согласно судебным документам, полученным The Hollywood Reporter, это дело похоже на дело композитора Номи Абади, которая в июле подала в суд на Эльфмана.

В ее иске 2018 года утверждалось, что Эльфман несколько раз обнажался и мастурбировал перед Абади без ее согласия.

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