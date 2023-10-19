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В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт певицы Дианы Арбениной отменили в Саратове

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Концерт певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, проведение которого было запланировано на 26 октября в Ледовом дворце спорта «Кристалл» в Саратове, отменили. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщает Министерство спорта Саратовской области.

«Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС «Кристалл» 26 октября, не состоится», — сказано в сообщении.

Причина отмены выступления не называется.

До этого власти Республики Марий Эл отменили концерт «Ночных снайперов», запланированный на 18 октября. Арбенина назвала это решение диверсией.

Ранее Арбенина назвала «диванным пинг-понгом» слухи о причине отмены ее концертов.

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