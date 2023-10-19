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Тина Канделаки назвала проявление агрессии своей слабостью

Телеведущая Тина Канделаки призналась, что склонна к проявлению агрессии

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о своих слабостях в интервью с изданием «7Дней».

По словам звезды, она «ежедневно борется» с проявлением своих слабостей.

«И лень беспокоит, и вкусно поесть хочется, и другие обычные человеческие желания... Здесь вопрос же в чем: слабости, они в голове, в мыслях. Мы живые люди, можем и завидовать, желать зла... Все люди склонны к проявлению агрессии. И я тоже», — призналась Канделаки.

Как считает телеведущая, каждый человек может контролировать свою агрессию.

«Агрессия внутри тебя разрушает и тебя самого. Вообще, до тех пор, пока мы узнаем что-то новое и профессионально развиваемся, мы элементарно физически моложе», — отметила она.

Канделаки в 2014 году вышла замуж за медиаменеджера Василия Бровко, который на 11 лет моложе нее. Звезда рассказала, что второй муж соответствует «кавказским» ожиданиям ее матери. По словам звезды, супруг делает ей роскошные подарки.

У телеведущей двое детей от первого мужа, бизнесмена Андрея Кондрахина: 23-летняя Мелания и 22-летний Леонтий. Супруги развелись в 2010 году через 11 лет совместной жизни по инициативе Канделаки.

Ранее Диана Арбенина призналась, что не хотела сниматься в сериале Валерии Гай Германики.

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