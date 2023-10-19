Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Это не круто»: звезда «Евровидения» отказался помахать флагом Украины на концерте в Эстонии

Звезда «Евровидения» Käärijä выбросил флаг Украины за кулисы на концерте

close
100%
lisaprotitoku/X

Певец Käärijä (настоящее имя — Йере Пеухенен) возмутил зрителей своего концерта из-за отказа помахать флагом Украины. Об этом сообщает Iltalehti.

Один из поклонников выступления Käärijä в Таллине бросил рэперу на сцену украинский флаг. Однако артист выбросил флаг за кулисы.

«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще делаешь?» — возмутился Пеухенен). Свой отказ фанату на концерте он объяснил тем, что перепутал цвета флагов Украины и Швеции.

По словам Käärijä, он «не хотел выражать неуважение эстонским слушателям, махая этим флагом». После этого рэпер признался, что ему стали поступать угрозы.

Йере Пеухенен представлял Финляндию на «Евровидении» в 2023 году. Артист выступил с песней «Cha Cha Cha» и занял второе место в конкурсе. Первое место в «Евровидении-2023» досталось шведской певице Лорин с композицией «Tattoo».

Пилот итальянской скудерии «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на новость о том, что Монако впервые с 2007 года примет участие в песенном конкурсе «Евровидение». 25-летний автогонщик, являющийся гражданином Монако, заявил, что согласен выступить на «Евровидении», которое в 2024 году примет Швеция.

Ранее актер «Наследников» Брайан Кокс заявил, что утратил частную жизнь из-за шоу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий