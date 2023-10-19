«Это не круто»: звезда «Евровидения» отказался помахать флагом Украины на концерте в Эстонии

Певец Käärijä (настоящее имя — Йере Пеухенен) возмутил зрителей своего концерта из-за отказа помахать флагом Украины. Об этом сообщает Iltalehti.

Один из поклонников выступления Käärijä в Таллине бросил рэперу на сцену украинский флаг. Однако артист выбросил флаг за кулисы.

«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще делаешь?» — возмутился Пеухенен). Свой отказ фанату на концерте он объяснил тем, что перепутал цвета флагов Украины и Швеции.

По словам Käärijä, он «не хотел выражать неуважение эстонским слушателям, махая этим флагом». После этого рэпер признался, что ему стали поступать угрозы.

Йере Пеухенен представлял Финляндию на «Евровидении» в 2023 году. Артист выступил с песней «Cha Cha Cha» и занял второе место в конкурсе. Первое место в «Евровидении-2023» досталось шведской певице Лорин с композицией «Tattoo».

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