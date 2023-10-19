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Пригожин заявил, что Пугачева не потеряла популярности в России

Продюсер Пригожин: Пугачева продолжит собирать аншлаги, если вернется в Россию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил «Миру новостей», что певица Алла Пугачева оставила большой след в отечественной эстраде, поэтому по возращении артистка все равно будет собирать аншлаги в России.

«Я уверен, что, если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Ведь Пугачева выступала в этой стране на протяжении огромного количества лет, и произведения, которые она спела за годы своей профессиональной деятельности, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей. И это абсолютная правда», — подчеркнул продюсер.

По словам Пригожина, Алла Пугачева уже давно сформировала из своего имени мощный бренд.

«Глупо было бы говорить, что она каким-то образом может исчезнуть с радаров. Всегда ее будут держать в поле зрения, помнить о ней. Она является поистине народной певицей», — отметил он.

12 октября шоумен Кушанашвили назвал Аллу Пугачеву певицей номер один в России. Шоумен возмутился, что на первое место среди певиц ВЦИОМ поставил артистку Полину Гагарину, но при этом даже не включил в список Примадонну.

«Она [Пугачева] ведь уже без малого иноагент. Но мы-то понимаем, что она была, есть и будет певицей номер один. Милая Полина, мы с же с тобой понимаем, что Пугачева всегда певица номер один...» — заявил телеведущий.

В октябре 2022 года Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль.

Ранее сообщалось, что ФНС проверяет бизнес Лаймы Вайкуле в России.

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