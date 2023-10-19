В России найдено оружие Смутного времени

Археологи из Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области обнаружили редкий экземпляр оружия конца XVI - начала XVII века. Найденный стальной клевец, украшенный серебром, по мнению исследователей, мог принадлежать представителю высшего сословия, такому как князь или воевода Смутного времени. Такие находки крайне редки для Центральной России, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Клевец — это холодное оружие для ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для точечных ударов. Клевцы были широко распространены среди польской шляхты и также встречались у русской знати.

«Находка, которую я сейчас восстанавливаю, выполнена из стали и имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Исходный вес артефакта до восстановления составлял 382 грамма», — рассказал реставратор Виталий Шмелев.

Ученые полагают, что эта находка из Тульской области связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находились отдельные предметы вооружения того времени, например, польско-венгерская сабля конца XVI - начала XVII века.

Аналогичные клевцы из Тульской области хранятся в музейных коллекциях Оружейной палаты, Государственного исторического музея, Эрмитажа и Артиллерийского музея. В основном это предметы, являющиеся парадным оружием и символизирующие статус их владельцев.

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