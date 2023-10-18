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Умер актер Евгений Артемьев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев скончался на 69-м году жизни

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Театр им. В. Ф. Комиссаржевской/VK

Актер театра и кино Евгений Артемьев, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в 68 лет. Об этом сообщили на сайте Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, где он служил.

«Ушел из жизни Евгений Артемьев», — сказано в сообщении.

В театре уточнили, что артист умер 14 октября. О месте и времени сообщат дополнительно.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. После окончания Ленинградского госинститута театра, музыки и кинематографии он несколько лет проработал в Театра им. В.Ф. Комиссаржевской. Затем несколько лет проработал в детском драматическом «Театре на Неве», но 2004 году вернулся в родной театр и был назначен заведующим труппой.

Среди киноработ актера картины «Без видимых причин», «Торпедоносцы» и другие. Он также снялся в нескольких сериалах, среди которых самые известные «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела».

В августе стала известна причина смерти актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Беллы Ко.

Ранее скончался шоумен и участник КВН Сергей Сивохо.

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