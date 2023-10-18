Стало известно об очередной отмене концерта группы «Несчастный случай»

В Москве отменили выступление группы «Несчастный случай», которое должно было состояться 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер коллектива Алексей Кортнев пояснил, что подобное решение было принято «еще полтора года назад».

Концерт планировался на площадке «Крокус Сити Холл» и был посвящен 40-летию группы.

Недавно сообщалось, что выступление «Несчастного случая» отменили в Самаре из-за жалобы активиста Виталия Бородина. По словам Кортнева, в ситуации разбирается его директор, а он — «не вмешивается в административные вопросы».

Выступление планировалось провести 29 ноября в Kowalski Club.

17 октября активист Виталий Бородин в беседе с «Абзацем» призвал отменить концерт Алексея Кортнева, который осудил военную операцию России на Украине. Он отметил, что готовит обращение к губернатору Самарской области.

«Если этот гражданин осуждал спецоперацию и не поддерживал нашу страну, о каком выступлении может идти речь? Этому господину надо закрыть все концерты в нашей стране, пока он не поймет, на какой он стороне. Если поддерживает Украину, пусть выступает там», — заявил Бородин.

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