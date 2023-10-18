Ксения Бородина рассказала, как облегчить состояние после абьюзивных отношений

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что до сих пор проходит терапию после абьюзивных отношений. Об этом пишет PROZvezd.

«Сколько времени понадобилось восстановиться после абьюза? Во-первых, для того, чтобы понять, что это абьюз, надо его определить, а дальше уже разорвать отношения и каждому свое. Я практически не прекращаю терапию, плюс ко всему учусь, постоянно над этим работаю», — рассказала Бородина.

Она считает, что нельзя говорить о каком-то определенном сроке, после которого боль от абьюзивных отношений сходит на нет. Бородина убеждена, что двигается по правильному пути, так как после начала терапии ей становится легче с каждым днем. По мнению телеведущей, самое главное — вовремя определить абьюз и выйти из нездоровых отношений.

Бородина и предприниматель Курбан Омаров поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021 году телеведущая и бизнесмен развелись. В июне Омаров заявил, что Бородиной нужно было начать ходить к психологу намного раньше. По словам бизнесмена, еще во время отношений он «умолял» телеведущую принимать антидепрессанты.

Ранее Джастин Бибер подарил супруге ее любовное послание.