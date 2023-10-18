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Ксения Бородина рассказала, как облегчить состояние после абьюзивных отношений

Телеведущая Бородина призналась, что до сих пор проходит терапию после абьюза

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ТНТ

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что до сих пор проходит терапию после абьюзивных отношений. Об этом пишет PROZvezd.

«Сколько времени понадобилось восстановиться после абьюза? Во-первых, для того, чтобы понять, что это абьюз, надо его определить, а дальше уже разорвать отношения и каждому свое. Я практически не прекращаю терапию, плюс ко всему учусь, постоянно над этим работаю», — рассказала Бородина.

Она считает, что нельзя говорить о каком-то определенном сроке, после которого боль от абьюзивных отношений сходит на нет. Бородина убеждена, что двигается по правильному пути, так как после начала терапии ей становится легче с каждым днем. По мнению телеведущей, самое главное — вовремя определить абьюз и выйти из нездоровых отношений.

Бородина и предприниматель Курбан Омаров поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021 году телеведущая и бизнесмен развелись. В июне Омаров заявил, что Бородиной нужно было начать ходить к психологу намного раньше. По словам бизнесмена, еще во время отношений он «умолял» телеведущую принимать антидепрессанты.

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