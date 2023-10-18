Жители новых регионов смогут увидеть в кино приключенческий фильм «По щучьему велению»

Жители новых регионов смогут увидеть в кино картину Александра Войтинского «По щучьему велению», в массовый прокат «По щучьему велению» выходит 26 октября. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

Ранее премьера фильма прошла в столице в кинотеатре «Октябрь». Премьеру посетила глава Минкульта Ольга Любимова.

«Аудиторию ждут красочные пейзажи, детальные интерьеры, несколько сотен уникальных костюмов. А главные роли в фильме сыграли чудесные актеры Никита Кологривый и Мила Ершова», — написала министр в Telegram-канале.

Войтинский снял такие картины, как «Черная молния», «Джунгли», «Призрак» и другие.

Фильм «По щучьему велению» создан при поддержке Фонда кино по мотивам русских народных сказок. Лента объединила сюжеты разных сказок, переосмыслив сюжет про приключения Емели. Помимо классических персонажей - Щуки, Царя и его дочки, заморского Принца, зрители увидят Василису, Кота Баюна и Кощея.

Для работы над этим ярким проектом собралась большая часть команды хита проката 2021 года – ленты «Конек-Горбунок». Натурные съемки картины проходили под Тобольском, на берегах Иртыша.

Ранее в Самаре анонсировали выставку художников Донбасса.