В Самаре откроется выставка художников Донбасса

В Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина откроется выставка «Без границ. Художники Донбасса», сообщает Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Это первый опыт масштабной демонстрации результатов творчества участников художественного сообщества Донбасса. Проект создан арт-кластером «Таврида».

В экспозицию войдут работы художников из городов Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской области, которые получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий.

Это художественное высказывание от лица людей, оказавшихся в эпицентре геополитического противостояния. В работах — глубокое сопереживание этим людям и надежда на скорое наступление мира.

Выставочный проект реализован при поддержке министерства культуры Самарской области.

Выставка будет открыта с 19 до 29 октября. Посетить ее можно бесплатно.