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Александр Ревва вернулся в Россию ради концерта Юрия Шатунова

«МК»: эмигрировавшего Александра Ревву заметили на концерте памяти Шатунова

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Александр Ревва посетил трибьют-концерт памяти Юрия Шатунова «Здесь был Юра!!!», сообщает mk.ru.

Артист на мероприятии исполнил композицию «Глупые снежинки» экс-солиста «Ласкового мая». Издание подчеркивает, что за последние годы Ревва сильно изменился, он выглядел «заметно сдавшим». При этом на сцене музыкант вел себя, как и всегда, уверенно.

После начала спецоперации России на Украине Александр Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. Появились слухи, что юморист эмигрировал в Испанию, однако в конце 2022 года он стал посещать светские мероприятия в Москве и давать концерты в России.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнили хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетили друзья и близкие музыканта, которые поделились историями из его жизни.

После анонса бывший продюсер коллектива «Ласковый май» пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

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