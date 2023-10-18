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Дана Борисова объяснила, почему писала сочинения за всех в классе

Телеведущая Дана Борисова призналась, что в школе очень любила литературу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что в школьные годы обожала писать сочинения.

«Я обожала сочинения писать, что сейчас редко можно услышать. Я обожала садиться, что-то фантазировать, что-то придумывать, какие-то сравнения необычные делать. Я за всех в классе писала эти сочинения. И литература! Боже, я жила с книгами!» — вспомнила Борисова.

По словам телеведущей, в те времена она могла часами читать романы Жюля Верна и других классиков. Она даже дружила с сотрудниками библиотеки, чтобы те давали ей книги на ночь. Борисова рассказала, что по ночам заходила в ванную комнату и сидела там, читая Мережковского. При этом она посетовала, что физика и химия давались ей нелегко.

«Я ненавидела физику и химию! Я их знала, потому что все учила. Боже, но я через такое «не хочу» их учила!» — возмутилась Борисова.

Ранее Дана Борисова вспомнила, как родители избили ее розгами за школьную форму.

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