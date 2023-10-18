«Ты совершаешь преступление»: Федосеева-Шукшина обратилась к внучке из-за московской квартиры

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым обратилась к внучке Анне с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве.

«Квартира должна перейти Ольге. Она мне помогает восстанавливаться. Считаю, что это преступление — делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной. Аня, ты носишь фамилию Шукшина. По праву ли ты ее носишь? У тебя растет ребенок, который будет знать, что случилось. Мне очень недолго осталось», — возмутилась Федосеева-Шукшина.

85-летняя артистка хочет, чтобы ее квартира осталась в качестве памяти о ней и о Василии Шукшине. Актриса призвала внучку привести свой разум в порядок и одуматься. По мнению пенсионерки, ее внучка совершает преступление против семьи. Дочь актрисы Ольга Шукшина уточнила, что Анна заблокировала ее и бабушку и не выходит с ними на связь.

«Точно знаю, что мы у Ани заблокированы вместе с мамой. У Маши я тоже, наверное, в черном списке. У меня вопрос — почему? Если люди не разговаривают, результата никакого не будет. Мне лично стыдно перед памятью отца», — подчеркнула актриса.

Ранее Андрей Малахов не стал называть имя Андрея Разина на концерте памяти Шатунова.