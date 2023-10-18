Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ты совершаешь преступление»: Федосеева-Шукшина обратилась к внучке из-за московской квартиры

Актриса Федосеева-Шукшина воззвала к совести внучки из-за споров о наследстве

close
100%
Игорь Агеенко/РИА Новости

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым обратилась к внучке Анне с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве.

«Квартира должна перейти Ольге. Она мне помогает восстанавливаться. Считаю, что это преступление — делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной. Аня, ты носишь фамилию Шукшина. По праву ли ты ее носишь? У тебя растет ребенок, который будет знать, что случилось. Мне очень недолго осталось», — возмутилась Федосеева-Шукшина.

85-летняя артистка хочет, чтобы ее квартира осталась в качестве памяти о ней и о Василии Шукшине. Актриса призвала внучку привести свой разум в порядок и одуматься. По мнению пенсионерки, ее внучка совершает преступление против семьи. Дочь актрисы Ольга Шукшина уточнила, что Анна заблокировала ее и бабушку и не выходит с ними на связь.

«Точно знаю, что мы у Ани заблокированы вместе с мамой. У Маши я тоже, наверное, в черном списке. У меня вопрос — почему? Если люди не разговаривают, результата никакого не будет. Мне лично стыдно перед памятью отца», — подчеркнула актриса.

Ранее Андрей Малахов не стал называть имя Андрея Разина на концерте памяти Шатунова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий