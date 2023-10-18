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Андрей Малахов не стал называть имя Андрея Разина на концерте памяти Шатунова

Телеведущий Малахов отказался вспоминать о Разине на трибьют-концерте Шатунова

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Телеведущий Андрей Малахов на концерте в честь памяти Юрия Шатунова не стал называть имя бывшего продюсера певца Андрея Разина. Об этом пишет aif.ru.

«Безусловно, все эти судебные процессы за право исполнять свои песни не могли не сказаться на здоровье Юры. Но он выиграл суд у человека, имя которого мы не будем сегодня называть», — сказал Малахов.

По словам телеведущего, Шатунову пришлось пройти через закалку в детском доме, поэтому он вырос крепким и мужественным парнем. При этом Малахов выразил мнение, что здоровье артиста сильно пошатнулось именно на фоне постоянных судов с Разиным. Коллега Малахова Лера Кудрявцева добавила, что несмотря на все тяжбы Шатунову удалось воссоединиться с композитором Сергеем Кузнецовым и создать еще немало хитов до своей кончины.

«Его судьба складывалась непросто. После распада «Ласкового мая» в силу нелепых обстоятельств он потерял права на все его песни. Но Юра спустя десять лет вновь возобновил работу с Кузнецовым. Они-таки вошли дважды в одну реку и создали целую россыпь хитов», — резюмировала Кудрявцева.

Ранее Андрей Разин испугался за жизни артистов, которых проклял из-за концерта Шатунова.

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