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Андрей Разин испугался за жизни артистов, которых проклял из-за концерта Шатунова

Продюсер Разин признался, что на фоне проклятий в адрес артистов боится себя

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на шоу «Малахов» признался, что боится за жизни артистов, которых проклял из-за трибьют-концерта Юрия Шатунова.

«Я только боюсь за этот концерт, что проклял их, теперь боюсь за них. Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали», — высказался Разин.

По словам продюсера, его противники уходили из жизни в нервных судорогах, если не прислушивались к предостережениям Разина. Однако бывший участник коллектива Андрей Шишкин заверил, что не боится слов медиаменеджера.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Ранее Константин Эрнст рассказал, кто останется в «Модном приговоре» из старого состава.

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