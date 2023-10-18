Константин Эрнст рассказал, кто останется в «Модном приговоре» из старого состава

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в разговоре с ТАСС заявил, что в новом сезоне шоу «Модный приговор» зрители увидят только Эвелину Хромченко из старого состава участников.

«Программа «Модный приговор» скоро вернется в эфир Первого канала по многочисленным просьбам наших телезрительниц. Ведущий будет новый, могу сказать, что это точно будет не Александр Васильев. Из старого состава останется только Эвелина Хромченко», — подчеркнул Эрнст.

Экс-ведущий телешоу Александр Васильев добавил, что желает процветания передаче, которую вел около 14 лет. По словам историка моды, он искренне заинтересован в развитии модной индустрии в РФ.

Незадолго до этого Васильев говорил, что решение покинуть пост ведущего телешоу было принято по обоюдному согласию. По словам Васильева, есть некие обстоятельства, которые не позволяют ему вернуться в кресло ведущего «Модного приговора». Однако историк моды не исключил вероятности того, что может появиться в некоторых выпусках в качестве гостя программы.

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