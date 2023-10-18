«Личные интересы надо поумерить»: Харатьян о санкциях в свой адрес

Народный артист России Дмитрий Харатьян высказался о персональных западных санкциях в свой адрес. Его цитирует aif.ru.

По словам Харатьяна, санкции, введенные после начала спецоперации России на Украине, ему не мешают.

«Я вообще считаю, что сейчас свои личные интересы надо поумерить. Многие же выступили против, потому что их лишили комфорта. Личное для них все равно важнее. Это те самые пресловутые европейские ценности», — сказал Харатьян, добавив, что на Западе тоже много хорошего — к примеру, качество продукции, автомобили и кино.

Харатьян отметил, что и в России сейчас появляются собственные товары высокого качества.

«А то так бы и сидели на импортном. Любое государство развивается через преодоление. Я и по народу это вижу. Появились смыслы. Сейчас мы боремся за будущее и процветание нашей страны, наших детей, наших потомков», — высказался он.

Против Харатьяна персональные санкции ввела Канада. Также 63-летний артист внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», где собирают информацию об опасных для национальной безопасности Украины гражданах.

Накануне о санкциях против себя высказался певец Олег Газманов.

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