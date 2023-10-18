На мультипликатора Мунтяна завели уголовное дело

На российского мультипликатора Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело из-за поста про украинский город Буча в апреле прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, дело на Мунтяна завели 17 октября по 2 части статьи 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».
Мунтяну может грозить срок до 10 лет. Сейчас он находится не в России.
Павел Мунтян — основатель проектов концептуальной и альтернативной анимации Koms.ru и Multikov.net («Масяня», «Синий воробей»), автор анимационного проекта Mr Freeman, продюсер мультсериалов об Ам Няме и «Куми-Куми» и др.
18 октября также стало известно, что на вступившего в ВСУ экс-актера «Театра Луны» Кирилла Канахина возбудили несколько уголовных дел.
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