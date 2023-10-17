«Я кавалер всех санкций»: Газманов об аресте своей недвижимости

Народный артист России Олег Газманов высказался о европейских санкциях в свой адрес. Его цитирует aif.ru.

Арест своей недвижимости в латвийской Юрмале и в Италии он называет «сопутствующими потерями».

«Я кавалер всех санкций, и меня это очень радует. Если наши западные «партнеры» видят во мне угрозу, значит, я полезен своей стране — и для меня это самое главное», — признался он.

По словам Газманова, к ограничениям в передвижениях по Европе он равнодушен.

«Пусть меня не пускают в Латвию или Италию — но меня пускают в Пензу, Белгород, Санкт-Петербург. Я всегда писал, пишу и буду писать для своего народа и для своей страны — меня это вдохновляет. Я не могу обмануть миллионы людей, которые много лет ходят на мои концерты», — заключил он.

В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией.

В начале марта 2023 года 72-летний Газманов признавался, что долгое время не может найти покупателя для своей недвижимости в Латвии. По словам артиста, его недвижимость за границей стала стоить в три раза дешевле, но даже за эти деньги никто не хочет ее брать.

Ранее певица Юта высказалась о спекулирующих на патриотизме артистах.