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Юта высказалась о спекулирующих на патриотизме артистах

Певица Юта: псевдопатриотическими песнями не обмануть слушателя

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uta_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор и исполнитель собственных хитов, композитор, заслуженная артистка России Юта высказалась о спекулирующих на патриотизме артистах. Ее цитирует aif.ru.

У Юты спросили, осуждает ли она музыкантов, которые обращаются к теме патриотизма, желая на ней заработать.

«Каждый имеет право на свой путь и на свой образ мыслей. Другое дело, что слушателя можно обмануть, но ненадолго. Время вскрывает истинные мотивы и оставляет в истории лишь те песни, которые написаны от сердца. Без вариантов», — сказала она.

Артистка отметила, что и к таким авторам со временем может прийти опыт.

«Возможно, впоследствии откроется возможность писать от души. Или не откроется. А мне осуждать и давать оценки некогда, своим делом надо заниматься», — сказала она.

Юта посещает с концертами воинские части, до спецоперации России на Украине выступала перед военнослужащими в Сирии. Недавно представила песню «За ленту», в основу которой легли общение с военными и ранеными и поездки в зону спецоперации.

Накануне «Фабрика» объяснила, почему их песни подходят военнослужащим.

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