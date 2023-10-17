«Фабрика» объяснила, почему их песни подходят военнослужащим

Солистки поп-группы «Фабрика» перед концертом в поддержку участников специальной военной операции в филиале госпиталя им. Бурденко объяснили, почему их песни подходят военнослужащим. Певицу Валерию Девятову цитирует «Пятый канал».

«Наша музыка более подходящая. У нас все песни подходящие: вдохновляющие, объединяющие. Мы для этого и созданы были, чтобы дарить девичью нежность, вот это ожидание», — сказала она.

По мнению исполнительниц, их музыка «поднимает и собирает» русский дух. Певицы признались, что им трудно не расплакаться во время выступлений, поскольку их переполняет трепет и нежность, которой они и хотят поделиться со слушателями.

«Главное, чтобы это был не марш, такое только пугает. Возможно, я так ощущаю, но это не вселяет надежду на что-то нежное и вдохновляющее», — объяснила одна из участниц Екатерина Москалева.

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