Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Коллега Сивохо рассказал о болезнях шоумена

Актер Комаров: у Сивохо были большие проблемы с сердцем

close
100%
РИА Новости

У украинского шоумена и бывшего участника КВН Сергея Сивохо (1969-2023) могли быть серьезные проблемы со здоровьем, предположил актер Олег Комаров. О болезнях артиста он рассказал в беседе с News.ru.

«Я знаю, что у него были большие проблемы с сердцем, он вес большой имел, потом похудел, но все равно это, видимо, сказалось. У него с детства астма была, а он курил много. Все это, видимо, сложилось и повлияло», — сказал он.

По словам Комарова, уход 54-летнего Сивохо стал неожиданностью.

Сергея Сивохо не стало 17 октября в одной из больниц Германии.

Он был известен как шоумен, участник КВН и креативный продюсер украинской студии «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

В 2019 году Сергей Сивохо выдвигался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но проиграл выборы и получил должность советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В марте 2020 года он пытался предложить властям Украины план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но выступление артиста и политика сорвали.

Ранее Александр Васильев высказался о новом ведущем «Модного приговора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий