Коллега Сивохо рассказал о болезнях шоумена

У украинского шоумена и бывшего участника КВН Сергея Сивохо (1969-2023) могли быть серьезные проблемы со здоровьем, предположил актер Олег Комаров. О болезнях артиста он рассказал в беседе с News.ru.

«Я знаю, что у него были большие проблемы с сердцем, он вес большой имел, потом похудел, но все равно это, видимо, сказалось. У него с детства астма была, а он курил много. Все это, видимо, сложилось и повлияло», — сказал он.

По словам Комарова, уход 54-летнего Сивохо стал неожиданностью.

Сергея Сивохо не стало 17 октября в одной из больниц Германии.

Он был известен как шоумен, участник КВН и креативный продюсер украинской студии «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

В 2019 году Сергей Сивохо выдвигался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но проиграл выборы и получил должность советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В марте 2020 года он пытался предложить властям Украины план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но выступление артиста и политика сорвали.

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