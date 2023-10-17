Бритни Спирс была беременна от Джастина Тимберлейка

Певица Бритни Спирс призналась в новых мемуарах «Женщина во мне» в том, что сделала аборт от бывшего избранника Джастина Тимберлейка. Отрывок из воспоминаний певицы опубликовало издание People.

По словам Спирс, беременность в конце 2000 года стала для 19-летней звезды сюрпризом, но не трагедией.

«Я так любила Джастина. Я хотела, чтобы однажды мы стали семьей. Просто все случилось раньше, чем я ожидала. Джастину новость о беременности не понравилась, он сказал, что мы не готовы к ребенку, что мы слишком молоды», — вспоминает певица.

Сейчас Спирс не знает, верным ли было решение.

«Если бы все решала я одна, я бы не сделала аборт. Но Джастин был так уверен в том, что не хочет быть отцом», — пишет она.

Известно, что 42-летний Тимберлейк был в курсе того, о чем хочет написать Бритни до выхода книги.

Тимберлейк и Спирс встречались с 1999 по 2002 год.

Кроме того, в мемуарах певица рассказала, что стала ребенком-роботом под опекой отца.

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