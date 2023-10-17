Эвелина Бледанс рассказала о том, как ей удалось вернуть форму 30-летней давности

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс за месяц похудела на 4 кг — с 64 кг до 60 кг. О том, как ей это удалось, она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, в первую очередь она правильно питалась на протяжении всего месяца.

«А второе мое правило: после 19 часов я вообще ничего не брала в рот. И от результата я обалдела! У меня был пакет с вещами, которые я собрала, чтобы отдать. Но вдруг поняла, что я во все эти наряды снова влезаю, и что я пришла в форму, в какой была 30 лет назад! Конечно, такое не может не вдохновлять!» — рассказала телеведущая.

Бледанс отметила, что такой метод помог ей не только похудеть, но и улучшить качество своего тела — сделать его более упругим.

«Это совсем другой внешний вид. И хоть сейчас я немного набрала, но я знаю, как вернуться к тому результату», — добавила она.

Певица Анита Цой до этого призналась, что пытается похудеть. Она отметила, что считает своим идеальным весом — 60-62 кг, но на данный момент ее весы показывают 81 кг. При этом артистка не стесняется лишнего веса.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о личной жизни живущего в Израиле сына.