Раскрыты детали райдера Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева в своем райдере уделяла особое внимание пунктам, которые касались проживания и передвижения. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал организатор концертов и музыкальный продюсер Сергей Лавров.

По его словам, главным пунктом в райдере артистки был теплый загородный дом или отель.

«Она несколько раз просила лимузин для статуса. Пугачева предпочитала ездить отдельным вагоном поезда, потому что не любила самолеты. Раньше к вокзалу или к трапу в аэропорту ради нее могли подогнать автомобиль — тогда это еще было можно сделать. <...> Она просила, чтобы звуковой аппарат ездил в туре один и тот же, потому что раньше с техникой были проблемы. Из напитков она предпочитала теплое молоко. Мог быть запрос на дорогой коньяк или виски, но изредка», — поделился Лавров.

Продюсер добавил, что у артистов 90-х годов райдеры были более скромными, чем у современных певцов.

Напомним, что после начала военной операции на Украине Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) улетела из России в Израиль.

В августе сообщалось, что в райдере певицы Алены Апиной прописано белое сухое вино стоимостью не дешевле 700 рублей. Также в требованиях Апиной есть шампанское брют не ниже тысячи рублей, минеральная вода, чай, кофе, различные фрукты и мясные деликатесы — колбасы трех видов, говядина «Деликатесная», бастурма, буженина, балык, говяжий язык.

Ранее актриса рассказала, как Пугачева «топила» конкурентов Филиппа Киркорова на эстраде.