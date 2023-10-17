Стала известна судьба «Модного приговора»

Бывший сотрудник Первого канала в разговоре с kp.ru заявил, что шоу «Модный приговор» вернется в эфир, но без историка моды Александра Васильева.

«Слухи о возобновлении «Модного приговора» были с лета. Теперь появилась конкретика – съемки в конце октября», — заявил собеседник издания.

По словам инсайдера, зрителям стоит ждать возвращения приглашенной звезды Юлии Барановской, под вопросом участие Эвелины Хромченко. Надежда Бабкина вряд ли появится в обновленном формате телешоу, так как у нее уже есть проекты на этом канале. Также пока неизвестно, будет ли выходить «Модный приговор» в ежедневном формате, или же его будут показывать только по выходным. Александра Васильева на шоу не будет, так как он отличился антивоенными высказываниями, сообщил инсайдер.

«Модный приговор» закрыли 24 февраля 2022 года. Причиной стал отказ Первого канала от развлекательного контента. В тот же день из эфира вырезали программы «Давай поженимся», «Жить здорово» и «Вечерний Ургант».

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о своей алкогольной зависимости.