Александр Петров назвал Басту невероятным поэтом

Актер Александр Петров признался в беседе с teleprogramma.pro, что ему нравятся русские рэперы.

Петров назвал лирику артистов Скриптонита и Хаски поэзией. Он также высоко оценил творчество Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Он назвал артиста невероятным поэтом, который впоследствии может стать классиком.

«Не очень понимаю, почему бы при поступлениях на актерские факультеты не читать стихи Басты, Скриптонита или Хаски. Вы же только выиграете от этого», — заявил актер.

Петров добавил, что со школьных времен ему нравилось читать стихи. По словам артиста, любовь к поэзии привила его мать.

«Но она больше декларировала, а я больше просто пытался прочитать», — добавил артист.

Баста начал свою музыкальную карьеру в 1997 году, когда стал участником группы «Психолирик». В 1999 году коллектив был преобразована в «Касту». Певец стал наиболее известен после выхода песни «Моя игра». В 2006-м артист выпустил свой дебютный альбом «Баста 1».

В сентябре журналист Идрис Гитинаев заявил в беседе, что Баста получает около пяти миллионов рублей за концерт.

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