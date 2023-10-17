Михаил Шуфутинский рассказал, почему отменил гастроли за рубежом

Певец Михаил Шуфутинский признался в беседе с aif.ru, что на сегодняшний день ему не хочется уезжать из России.

Таким образом Шуфутинский объяснил, почему отменил гастроли за рубежом. Артист признался, что старается не давать концерты за границей. Музыканта смущает отношение к россиянам, которое есть в западных странах.

«Я с ним не согласен. Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!» — заявил певец.

В сентябре Шуфутинский признался, что ему нравится певица Mia Boyka. Артист заявил, что они с молодой исполнительницей очень дружны. Более того, музыкант «с удовольствием» бы записал дуэт с коллегой.

Шуфутинский уже сотрудничал с молодыми музыкантами. В 2022 году артист вместе с Егором Кридом выпустил обновленную версию песни «Третье сентября». Шуфутинский назвал коллегу симпатичным парнем с прогрессивными взглядами. Более того, он считает рэпера талантливым.

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