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Ляйсан Утяшева назвала три способа, которые помогают ей быстро расслабиться

Телеведущая Утяшева: спорт и СПА помогут быстро расслабиться

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Liasanutiasheva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что у нее получается совмещать съемки и гастроли и жить с удовольствием. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, огромную роль в этом играет умение расслабляться.

«Сон — один из основных элементов перезагрузки тела и мыслей. Даже если съемки длятся долго, я стараюсь высыпаться. Также мне помогает спорт. Без дикой нагрузки и изнурительных тренировок, я просто растягиваюсь, помогаю телу восстановиться после перелетов и сложного графика. Третьим пунктом я бы сказала о СПА. Баня и тайский массаж помогают телу и моральному состоянию обрести баланс», — сказала звезда.

Утяшева также рассказала о съемках нового проекта «Выжить в Самарканде». Она отметила, что «была очарована местами» города в Узбекистане.

«Особенно меня впечатлил Шелковый путь и площадь «Регистан». Люди в Узбекистане очень приветливые и добрые, встретили меня как родную. Было ощущение, настоящего домашнего уюта», — добавила телеведущая.

В конце июня Ляйсан Утяшева призналась, что во время съемок шоу «Выжить в Дубае» погодные условия в ОАЭ не всегда были комфортными.

Ранее стали известны имена участников шоу «Последний герой» с Ксенией Бородиной.

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