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Певицу Алишу Киз обвинили в антисемитизме после поста о полете на параплане

TMZ: певицу Алишу Киз обвинили в антисемитизме

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Mario Anzuoni/Reuters

Певицу Алишу Киз обвинили в антисемитизме в социальных сетях. Об этом сообщает TMZ.

Киз опубликовала пост, в котором задумалась о полете на параплане.

«Вопрос: что бы вы сделали, если бы ничего не боялись? Расскажу вам правду… Я положила глаз на полеты на параплане», — написала звезда.

Некоторые пользователи расценили это как поддержку терроризма в Израиле. Именно в день публикации поста ХАМАС использовали парапланы в качестве метода проникновения. Киз удалила публикацию и принесла извинения. Она уточнила, что ее сообщение никак не было связано с войной в Израиле.

«Мое сердце разрывается на части... Я молюсь за мир и выступаю за него», — отметила артистка.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) анонсировал тур по Европе, несмотря на боевые действия в Израиле.

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