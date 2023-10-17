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Названа дата российской премьеры второго сезона «Благословение небожителей»

Второй сезон аниме «Благословение небожителей» выйдет 18 октября

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Кинопоиск

Второй сезон аниме «Благословение небожителей» по романам китайской писательницы Мосян Тунсю выйдет в России одновременно со всем миром. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Премьера первой серии нового сезона состоится 18 октября на Кинопоиске. Далее будет выходить по одному эпизоду в неделю.

В новых эпизодах продолжится история приключений наследного принца Се Ляня. Ранее ему при помощи таинственного демона удалось решить загадку похитителя невест и разгадать тайну страны Баньюэ, а впереди его ждут встречи с секретами Призрачного города и поиск ответов, кто же виноват в жестокой бойне на Золотом пиру.

Романы Мосян Тунсю трижды попадали в списки бестселлеров The New York Times и издаются рекордными тиражами в России (1 том — 200 000 экземпляров, 2 и 3 тома — по 120 000, стартовый тираж четвертого — 100 000). Первые два романа доступны на платформе Букмейт.

По данным Российского книжного союза, первые три части «Благословения небожителей» второй год держатся в топе продаж художественной литературы, обгоняя в популярности «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что фильм-концерт Тейлор Свифт может побить рекорд «Джокера» по кассовым сборам.

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